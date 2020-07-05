с чего всё началось

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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