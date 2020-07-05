Общество
RT на русскомВ Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.
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с чего всё началось
«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе.RT на русском06:45
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В Петербурге состоялось открытие мемориала в честь подводников, погибших в Баренцевом море
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга09:57
Память о подводниках, погибших в Баренцевом море, увековечили на мемориале
Новости Красносельского района Санкт-Петербурга02 июля в 08:30
Они служили Родине. Памятник гидронавтам, погибшим год назад в Баренцевом море, открыли на Серафимовском кладбище
Телеканал Санкт-Петербург08:15
В Петербурге состоится открытие мемориала в честь подводников, погибших в Баренцевом море
Новости Колпино и Колпинского района02 июля в 08:43
Мемориал погибшим в Баренцевом море в 2019 году подводникам откроют 5 июля на Серафимовском кладбище Петербурга
Интерфакс - Россия02 июля в 04:08
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