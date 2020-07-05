Общество

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.
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«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе
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Подробнее о событии

В Петербурге состоялось открытие мемориала в честь подводников, погибших в Баренцевом море

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В Петербурге состоится открытие мемориала в честь подводников, погибших в Баренцевом море

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