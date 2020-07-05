с чего всё началось

В конце сентября мемориальную доску в память о 14 погибших в Баренцевом море подводниках открыли в Сестрорецке. 1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников. Они были посмертно награждены за мужество, героизм и самоотверженность.

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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