Общество

REGNUMREGNUMВ Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.
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«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе
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