с чего всё началось

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.

В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным. 74

Общество Американский город наводнили сотни вооруженных людей В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей. 1

Футбол Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,2K

Общество Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.

Футбол Дзюба установил личный рекорд результативности в «Зените» Лучший бомбардир турнира вплотную подобрался к своему карьерному рекорду результативности, который был установлен во время аренды в «Ростов» в сезоне-2013/14.

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Общество Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях. 3

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду. 21

Армия и оружие США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180 Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180. 2,4K

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 235

Футбол Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничьи в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1). — Во-первых, у нас было удаление.