Транспорт
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
Построенный участок Фрунзенско-Приморской линии городской подземки скоро станет доступен для пассажиров, сообщил корреспондент «Форпоста». В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
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Происшествия
В Волгограде задержали банду торговцев икрой
Российская газета 06:10
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Экономика
Россиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru вчера в 17:10
Происшествия
В Японии грузовик столкнулся с поездом
Один человек погиб, 31 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика, заявил в эфире телеканала NHK представитель пожарной охраны, которая в Японии совмещает функции службы спасения и скорой помощи.
РИА Новости 02:33
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Армия и оружие
Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие
Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал неприемлемой ситуацию, когда одни страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция не может заниматься его разработкой.
РИА Новости 05:45
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Интернет
Говорите громче, вас не слышно: исследователи опровергли миф о прослушке телефонов маркетологами
Одна из популярных теорий гласит, что маркетологи прослушивают смартфоны через Facebook, Twitter, YouTube и другие приложения, чтобы потом подсовывать пользователю контекстную рекламу.
Телеканал RTVI 05:49
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Экономика
ВТБ в январе-июле сократил чистую прибыль по МСФО на 14%
ВТБ в январе-июле 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 97,3 миллиарда рублей, сообщает банк.
ПРАЙМ 07:20
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Здоровье
В России существенно выросла продолжительность жизни россиян
ФедералПресс 03 сентября в 23:43
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21