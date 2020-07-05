Общество
РИА НовостиВ Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам
Мемориал в память о подводниках, погибших в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, торжественно открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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с чего всё началось
«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе.RT на русском06:45
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В Петербурге состоялось открытие мемориала в честь подводников, погибших в Баренцевом море
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Они служили Родине. Памятник гидронавтам, погибшим год назад в Баренцевом море, открыли на Серафимовском кладбище
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