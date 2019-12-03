В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.

Политика Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Происшествия Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Общество Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.

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Политика Премьер-министр Финляндии уходит в отставку Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева выходит замуж Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.

Общество Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках «Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.

Политика Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.

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