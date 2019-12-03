Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.
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В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID

Советский спорт06:11

В Петербурге выдали первые паспорта болельщика Евро-2020

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Первые зрители Евро-2020 получили Fan ID в Петербурге

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78.ru04:54

В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020

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В Петербурге открывается Центр выдачи Fan ID

Konkretno.ruвчера в 03:31
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

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«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
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Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
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Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

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В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»

В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
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Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
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Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
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РИА Новости вчера в 13:53
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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
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На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

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