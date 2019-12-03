Футбол
Peterburg2.ruВ Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.
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Политика
Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом
Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Общество
Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты
Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Экономика
Крупный инвестор вложился в петербургскую логистическую компанию
Объединение Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел 9,1% акций петербургской логистической компании «Монополия».
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Наука
Решена главная загадка Солнца
Политика
Спикер Рады уверен, что на Украине есть только один народ
Разумков заявил, что в стране «нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ».
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Происшествия
Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей
Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха».
Спорт
Россия обыграла Аргентину на женском чемпионате мира по гандболу
Сборная России по гандболу одержала победу над Аргентиной в рамках группового этапа чемпионата мира среди женских команд.
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Политика
В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".