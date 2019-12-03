В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.

Происшествия Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Политика В Конгрессе не представили оснований для импичмента Трампу — Белый дом Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением фактически закрыл дело об импичменте, сказав, что в телефонном разговоре с президентом США две темы: помощь Украине и расследование против сына Джо Байдена — связаны не были.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Энергетика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.

Армия и оружие ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России Надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны, пишет «Военно-промышленный курьер».

Политика Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.

Общество Россия сдает позиции в международном исследовании PISA Около 600 тысяч 15-летних школьников из 79 стран мира приняли участие в исследовании PISA в 2018 году, в том числе более 7,5 тысяч из Российской Федерации.

Шоу-бизнес Солистка Artik&Asti выходит замуж Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева выходит замуж Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.