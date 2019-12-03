Футбол
Peterburg2.ruВ Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.
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Самарцы, желающие попасть на Чемпионата Европы по футболу, могут оформить Паспорт болельщика
Волжская коммуна30 ноября в 00:35
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