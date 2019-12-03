Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.
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В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020

Sport24.ru05:13

В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID

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В Петербурге выдали первые паспорта болельщика Евро-2020

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Паспорта болельщиков Евро-2020 начали доставлять почтой

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Петербургский дневник06:02

В Петербурге открывается Центр выдачи Fan ID

Konkretno.ruвчера в 03:31

Самарцы, желающие попасть на Чемпионата Европы по футболу, могут оформить Паспорт болельщика

Волжская коммуна30 ноября в 00:35
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

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Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

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Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Российская газета 13:48
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Происшествия

Волонтеры остановили поиски пропавшего под Саратовом школьника

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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением фактически закрыл дело об импичменте, сказав, что в телефонном разговоре с президентом США две темы: помощь Украине и расследование против сына Джо Байдена — связаны не были.
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Финансы

Доллар и евро увеличиваются в цене

Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
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Общество

У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация

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Политика

В США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России

США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.
Коммерсантъ 15:49
Общество

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:56
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Кино

Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:53
Энергетика

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«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:30
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК 15:31
Армия и оружие

ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

Надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru 16:15
Политика

Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400

14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
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Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
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Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Общество

Россия сдает позиции в международном исследовании PISA

Около 600 тысяч 15-летних школьников из 79 стран мира приняли участие в исследовании PISA в 2018 году, в том числе более 7,5 тысяч из Российской Федерации.
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Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
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Виктория Лопырева выходит замуж

Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Армия и оружие

ВКС России проследили в 2019 году за 5 тыс. боевых самолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России проследили в 2019 году за 5 тысячами боевых самолетов.
ТАСС 16:05
Футбол

«Бордо» с «Нимом» доиграли матч, хозяева забили шесть голов

Хозяева поля забили в ворота аутсайдера шесть безответных мячей и вышли на третье место в таблице.
Евро-футбол.ру 15:24
Армия и оружие

На Северном флоте авиационная база претерпела преобразования

Мурманский вестник вчера в 11:08
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Жители юго-востока Москвы остались без света

Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Газета.Ru 15:44
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
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