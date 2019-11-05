Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина, 112, в Петербурге отравились в столовой. Об этом «Фонтанке» 5 ноября сообщил читатель. В компании информацию подтвердили, уточнив, что к медикам обратились 60 человек.

с чего всё началось

Массовое отравление сотрудников головного офиса российской сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента» произошло во вторник, 5 ноября. Порядка 60 человек почувствовали недомогание после обеда в служебной столовой и обратились к врачу.

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