Происшествия
Вести.RuВ Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты". Как сообщили в пресс-службе одной из крупнейших российских розничных сетей, причина отравления выясняется. Предположительно, сотрудники отравились в столовой.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина, 112, в Петербурге отравились в столовой. Об этом «Фонтанке» 5 ноября сообщил читатель. В компании информацию подтвердили, уточнив, что к медикам обратились 60 человек.Фонтанка.Ру02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Блокнот.ру 06:59
Общество
Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
ТАСС 05:21
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Наука
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
Naked Science 01 ноября в 08:47
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Хоккей
Молодежная сборная России стартовала с победы в Суперсерии
Горобзор.ру 00:02
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество
На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане
Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие
Десятки националистов приехали к месту разведения войск в Донбассе
В районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где запланировано разведение сил, собираются десятки вооруженных украинских националистов.
Lenta.ru 07:16
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
Штайнмайер отметил вклад Горбачева в объединение ФРГ и бывшей ГДР
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за его вклад в воссоединение Германии.
РЕН ТВ 06:24
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 07:23
Армия и оружие
Почему «Булава» не может летать на запад
Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
Популярная механика 03:40
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Футбол
Юрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы
После матча в Турине было мнение, что Ювентусу будет легче играть в Черкизове, потому что Локомотив будет раскрываться.
Советский спорт 05:30
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24