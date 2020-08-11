В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
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Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа.В источнике
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В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»
Телеканал Санкт-Петербург19:46