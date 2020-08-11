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ТАСС
ТАСС

В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

Торжественно-траурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в 20-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа.В источнике
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78.ru

В среду в Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

78.ru01:33
Gazeta.SPb

В Петербурге почтят память погибших 20 лет назад моряков подлодки «Курск»

Gazeta.SPb02:23
РИА Новости

Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж «Курска»

РИА Новости01:00
REGNUM

В Петербурге отдадут воинские почести погибшим морякам подлодки «Курск»

REGNUM01:31
Петербургский дневник

Музею «Курска» в 134-й школе подарили «курский» флаг

Петербургский дневник02:29
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
КП - Мурманск

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: Гибели "Курска" было много мистических предзнаменований"

КП - Мурманск18:00

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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