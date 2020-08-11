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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
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78.ru

В среду в Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

78.ru01:33
ТРК Сейм (Курск)

Роман Старовойт выразил соболезнования в годовщину гибели экипажа АПРК «Курск»

ТРК Сейм (Курск)02:08
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
REGNUM

В Петербурге отдадут воинские почести погибшим морякам подлодки «Курск»

REGNUM01:31
Петербургский дневник

Почему морякам «Курска» не грозит забвение

Петербургский дневник23:20
Российская газета

В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ «Курск»

Российская газета22:12
РИА Новости

Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж «Курска»

РИА Новости01:00

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Газета.Ruвчера в 10:37
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ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 07:36 — REGNUM На Командорские острова, расположенные к востоку от Камчатки, в рамках учений впервые были десантированы парашютисты — морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ).
REGNUM00:36
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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