Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
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Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
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В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»
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