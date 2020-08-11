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РБК
РБК

В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»

Телеканал Санкт-Петербург19:46
КП - Мурманск

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!»

КП - Мурманск18:00
РИА Новости

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

РИА Новости10 августа в 06:48
Петербургский дневник

26 семей погибших на подлодке «Курск» получили квартиры в Петербурге

Петербургский дневник10 августа в 10:59
DP.RU

В Петербурге пройдёт панихида по погибшим подводникам «Курска»

DP.RU10 августа в 08:20
Piter.tv

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

Piter.tv10 августа в 08:06
Российская газета

Отец и море

Российская газета17:00

Разработка вакцины от коронавируса: Россия идет коротким путем (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)

Многие конкуренты сообщают об успехах в разработке, но одно государство хочет опередить всех остальных — Россия заявила, что уже до конца августа планируется выдача разрешения первой вакцине.
ИноСМИвчера в 07:58

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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