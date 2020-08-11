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В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
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Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.В источнике
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В Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия к годовщине гибели «Курска»
Телеканал Санкт-Петербург19:46
26 семей погибших на подлодке «Курск» получили квартиры в Петербурге
Петербургский дневник10 августа в 10:59