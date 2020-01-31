Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Подробнее о событии

Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге

РИА Новости09:31

Трое из четырех рабочих, демонтировавших СКК в Петербурге, живы

ТАСС10:01

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ru10:06

Названа причина обрушения крыши СКК «Петербургский»

КП - Санкт-Петербург11:19

Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет

Фонтанка.Ру09:45

Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфакс09:38

Появилось видео с высоты на месте обрушения СКК

Петербургский дневник10:23
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Шоу-бизнес

Панин обвинил Харламова в двуличности

WomanHit.ru 03:48
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Сильно помолодевший Стас Михайлов удивил россиян

Московский Комсомолец 12:02
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Происшествия

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Вести.Ru 11:40
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова вчера в 17:12
Энергетика

РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента с 1 января.
Дождь 06:28
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Политика

Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 вчера в 02:01
Происшествия

Полицейские помогли встретиться двум сестрам спустя 78 лет разлуки

Аргументы и Факты 09:31
Общество

Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Альметьевск РТВ 29 января в 08:22
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Космос

Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили загадочные "трещины", которыми пронизана Вселенная.
Российская газета 10:50
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины

Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Infox.ru 05:21
Политика

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
RT на русском 11:15
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
Происшествия

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей

Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Эхо Москвы 12:01
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик

РИА Новости 07:12
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
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