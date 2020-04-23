Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городского правительства, установивших ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.

с чего всё началось

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

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