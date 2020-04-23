Коронавирус

РБКРБКВ Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось

В Петербурге подали иск из-за ограничений для горожан в связи с коронавирусом

Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых положений постановлений городского правительства, установивших ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Интерфакс01:45

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В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

РБК05:23

Петербуржцы подали коллективный иск к Беглову. Они оспаривают введенные в городе запреты

Фонтанка.Ру04:49

В Петербурге подали иск из-за ограничений для горожан в связи с коронавирусом

Интерфакс01:45

Жители Петербурга подали иск к правительству города из-за самоизоляции

Говорит Москва03:53

В Петербурге жители подали иск к властям из-за ограничений в связи с коронавирусом

Дождь03:14

Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом

Piter.tv04:14

В Петербурге режим изоляции оспаривают в суде

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 14:24
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
18
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
69
Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
12
Политика

Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
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Общество

Цифровые пропуска могут ввести в Челябинской области

По словам замгубернатора, цифровая система пропусков на территории Челябинской области может быть введена в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
U74.Ru 04:30
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
10
Происшествия

Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
8
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
1K
Политика

МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
13
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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