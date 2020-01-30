Экономика
Пункт АЗа год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей
Астраханьстат опубликовал данные об изменении цен на первичном и вторичном рынках жилья. По данным статведомства, стоимость одного квадратного метра в астраханских новостройках за 2019 год поднялась с 44,8 до 48 тысяч рублей - то есть, на 3200 рублей.
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Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Космос
Live: запуск ракеты Electron со спутником NROL-151
Запуск Electron / ©Raw Space На сегодня за плечами у Rocket Lab уже девять запусков, из которых восемь были успешными.
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Биатлон
Евгений Сидоров: «Драчев озаботился моей карьерой, так как хотел помочь реализоваться. Не понравилось, что начали говорить про блат»
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
Общество
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил
В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве раскрыли цену визового сбора для россиян после введения новых правил получения шенгенской визы.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Хоккей
Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало»
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Шоу-бизнес
Сломавшая ногу Орбакайте начала передвигаться на самокате
Певица не теряет бодрость духа Два дня назад Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что сломала лодыжку во время подготовки к новым постановкам для концертной программы.