Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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В Петербурге от коронавируса умерли еще пять человек, трое из них - медики
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Власти Петербурга рассказали о пяти умерших от коронавируса, среди них - два врача и медсестра
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