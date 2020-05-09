Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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Расстрел машины боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео.
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
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Число зараженных продолжает расти В Республике Коми официально подтверждено еще 11 случаев заражения коронавирусом.
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Анонсирована ролевая игра в стиле киберпанк «The Ascent»

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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
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Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

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Банк ВТБ заявил об уменьшении размера выплачиваемых дивидендов

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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

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У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

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