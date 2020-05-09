Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

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