Политика
Газета.RuОпубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
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с чего всё началось
В тексте говорится, что товарищ Путин состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года — тогда, к слову, будущему первому лицу государства было всего 23 года.78.ruвчера в 12:42
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На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина
АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45
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