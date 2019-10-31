В тексте говорится, что товарищ Путин состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года — тогда, к слову, будущему первому лицу государства было всего 23 года.

с чего всё началось

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