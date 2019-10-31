Политика

РБКРБКВ Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал «78».
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с чего всё началось

В Петербурге раскрыли комсомольскую характеристику на Путина, работавшего в КГБ

Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.
78.ruвчера в 12:42

Подробнее о событии

В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

Piter.tvвчера в 10:23

Обнародована характеристика КГБ на Путина

URA.Ruвчера в 16:29

В Петербурге раскрыли комсомольскую характеристику на Путина, работавшего в КГБ

78.ruвчера в 12:42

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБКвчера в 22:36

На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина

АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45

В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Gazeta.SPbвчера в 09:34

В Петербурге показали характеристику молодого Владимира Путина

Невские Новостивчера в 05:17
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:30, Вашингтон

Всплыли документы на молодого Путина

Вести.UZ01:56
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Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

Газета.Ru 05:47
Политика

Путин рассказал о проблеме разрыва между муниципалитетами и госвластью

Президент России Владимир Путин считает существующий сейчас в стране разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной ряда системных проблем, в том числе, в первичном звене здравоохранения, он заявил о необходимости принятия системных решений для изменения ситуации, не ущемляющих при этом самостоятельность муниципалитетов.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Финансы

Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования

«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Парламентская газета 08:04
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Московский Комсомолец вчера в 11:58
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета 28 октября в 20:00
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Экономика

Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО

Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.
Правда УрФО 07:54
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Происшествия

В России обнаружили «бойцовский клуб» для школьников

Московский Комсомолец 05:26
Политика

В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.
RT на русском 07:00
Общество

«Яндекс» рассказал о популярных продуктах для заготовок на зиму

На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.
RuNews24.ru 06:41
Хоккей

Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина

Lenta.ru 08:13
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки

Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.
iXBT.com 02:54
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 22 октября в 20:02
Общество

Симоньян не выдержала интервью Собчак

Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Армия и оружие

Армию США признали неготовой к войне с Россией и КНР

Российская газета 07:59
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
RT на русском 07:41
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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