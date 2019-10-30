В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.

с чего всё началось

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на президента Владимира Путина.

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

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