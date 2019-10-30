Политика

РБКРБКВ Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на президента Владимира Путина.
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с чего всё началось

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.
78.ru12:42

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В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

78.ru12:42

В Петербурге показали характеристику молодого Владимира Путина

Невские Новости05:17

На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина

АиФ Санкт-Петербург09:45

В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Gazeta.SPb09:34

Добросовестный и исполнительный: опубликована характеристика Путина из КГБ

МИР 2408:36

Фото: характеристику Владимира Путина времен службы в КГБ показали в Петербурге

Ivbg.ru06:18

В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

Piter.tv10:23
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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Московский Комсомолец вчера в 04:37
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 15:53
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию

Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:13
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Политика

МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом

News.ru вчера в 05:41
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Хоккей

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

УтроNews 03:44
Футбол

Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.
Петербургский дневник 10:55
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Армия и оружие

На территории Сирии «потерялась» колонна армии США

Военное обозрение 07:43
Футбол

В Англии появится новая технология системы VAR

Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
Чемпионат 09:35
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
SM News 28 октября в 00:25
Общество

Отец стрелка из Забайкалья прокомментировал случившееся

News.ru 07:33
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Авто

Назвали рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen

Тарантас Ньюс 06:31
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Космос

Эксперты признали, что на орбите творится бардак

По словам французского эксперта Кристофа Бонналя, возглавляющего комитет Международной федерации астронавтики (МФА) по космическому мусору, вышедший из строя спутник, находящийся на высоте 1000 километров и летящий со скоростью 30 000 км/ч, попадет в атмосферу Земли только через 1000 лет.
Популярная механика вчера в 11:42
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

Пятый канал 02:54
Гаджеты

Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты

Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.
Ридус вчера в 10:52
Авто

Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов

Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.
Дни24 08:37
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Кино

Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания вчера в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
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