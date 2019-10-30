Политика
РБКВ Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на президента Владимира Путина.
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В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.78.ru12:42
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Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США
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На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
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В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
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Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
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МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
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На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Футбол
В Англии появится новая технология системы VAR
Руководство АПЛ планирует усовершенствовать программное обеспечение, которое используется для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает DailyMail.
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Авто
Назвали рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Космос
Эксперты признали, что на орбите творится бардак
По словам французского эксперта Кристофа Бонналя, возглавляющего комитет Международной федерации астронавтики (МФА) по космическому мусору, вышедший из строя спутник, находящийся на высоте 1000 километров и летящий со скоростью 30 000 км/ч, попадет в атмосферу Земли только через 1000 лет.
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Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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