Происшествия
Российская газетаВ Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
В Боткинской больнице Алексей Яковлев трудился с 1980 года, с 1994 являлся ее главным врачом. Напомним, что именно Боткинская больница была оборудована боксами для карантина пациентов с подозрением на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.Доктор Питер05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Исполнять обязанности главного врача Боткинской больницы будет Иван Федуняк
Петербургский дневник06:02
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Авто
В России отзывают почти 800 автомобилей Mazda
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзыву подлежит 776 автомобилей Mazda3, которые были реализованы в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Происшествия
В Красноярске бабушка выгуливала ребенка на поводке
Мальчика протащили на поводке-вожжах в районе проспекта Мира Очевидцы рассказали ТВК, что до этого он громко кричал и плакал, не хотел идти за бабушкой.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Технологии
Mail.ru Group запускает персональный видеосервис
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Политика
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Кириенко от должности заместителя руководителя аппарата правительства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Петербурге планируют ввести усиленные меры безопасности к Евро-2020
ФСБ России опубликовала проект президентского указа об усилении мер безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области на время чемпионата Европы по футболу 2020 года, с 3 июня по 13 июля.
Автоспорт
Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
Общество
Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Происшествия
Воронежцы сняли на видео страуса, бегущего по дороге
Под Воронежем на видео попал страус бегущий по дороге, очевидцы опубликовали ролик в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».
Футбол
ЦСКА сыграет на третьем сборе со швейцарским клубом «Рапперсвиль»
Футболисты московского ЦСКА сыграют на третьем сборе в Испании со швейцарским клубом "Рапперсвиль", сообщается на сайте армейской команды.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.