Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

В Боткинской больнице Алексей Яковлев трудился с 1980 года, с 1994 являлся ее главным врачом. Напомним, что именно Боткинская больница была оборудована боксами для карантина пациентов с подозрением на коронавирус.
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с чего всё началось

Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.
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Армия и оружие

Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер

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Ореанда-Новости 02:53
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Общество

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На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
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Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

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Происшествия

Воронежцы сняли на видео страуса, бегущего по дороге

Под Воронежем на видео попал страус бегущий по дороге, очевидцы опубликовали ролик в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в соцсети «ВКонтакте».
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Футбол

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Футболисты московского ЦСКА сыграют на третьем сборе в Испании со швейцарским клубом "Рапперсвиль", сообщается на сайте армейской команды.
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Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
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