Происшествия
Российская газетаВ Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
В Боткинской больнице Алексей Яковлев трудился с 1980 года, с 1994 являлся ее главным врачом. Напомним, что именно Боткинская больница была оборудована боксами для карантина пациентов с подозрением на коронавирус.
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с чего всё началось
Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.Доктор Питер05:00
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Исполнять обязанности главного врача Боткинской больницы будет Иван Федуняк
Петербургский дневник06:02
«Полтора миллиарда долгов не моя беда»: Главврач Боткинской больницы не жалеет о своем увольнении
КП - Санкт-Петербург10:29
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