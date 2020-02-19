Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.

с чего всё началось

В Боткинской больнице Алексей Яковлев трудился с 1980 года, с 1994 являлся ее главным врачом. Напомним, что именно Боткинская больница была оборудована боксами для карантина пациентов с подозрением на коронавирус.

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