Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

В Боткинской больнице Алексей Яковлев трудился с 1980 года, с 1994 являлся ее главным врачом. Напомним, что именно Боткинская больница была оборудована боксами для карантина пациентов с подозрением на коронавирус.
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с чего всё началось

Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.
Доктор Питер05:00

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В Боткинской больнице назначили исполняющего обязанности главврача

Мойка7807:44

В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты

РИА Новости06:43

«Жертва» коронавируса: В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы, откуда из карантина сбежали пациенты

КП - Санкт-Петербург05:59

Исполнять обязанности главного врача Боткинской больницы будет Иван Федуняк

Петербургский дневник06:02

Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

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Главврача больницы в Петербурге уволили после побега четырех проверяемых на коронавирус

Интерфакс05:47

Исполняющим обязанности главврача Боткинской больницы назначили Ивана Федуняка

78.ru06:28
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Политика

США выделят Украине $38 млн на развитие «демократических ценностей»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы 38 млн долларов, сообщает RT.
Народные новости вчера в 23:48
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экспресс газета 00:33
Общество

Британским врачам разрешили отказывать в лечении пациентам-гомофобам

Новое правило вступает в силу с апреля. Власти разрешили медикам отказывать пациентам, которые производят "вербальную агрессию".
Ruposters.ru 05:44
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Хакасия-Информ вчера в 20:00
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
РБК 06:53
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Армия и оружие

Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
РИА Новости 06:30
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Шоу-бизнес

Сын певицы Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом

Сын известной советской эстрадной певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин попал на больничную койку в Москве.
Росбалт 03:20
Политика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Музыка

Игорь Крутой предложил кандидата для участия в Евровидении

Piter.tv 05:06
Футбол

Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку

Metaratings 07:22
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Политика

Путин поддержал освобождение оплаты ЖКХ от банковской комиссии

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию с платежей за услуги ЖКХ, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.
REGNUM вчера в 06:53
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Технологии

Жителей Воронежа предупредили о возможной эпидемии телефонного спама

По мнению экспертов, с конца прошлого года среди рекламщиков и маркетологов в Воронеже стала приобретать все большую известность технология, которая дает возможность определять телефонные номера посетителей, посещавших сайт со смартфонов.
News-24.ru вчера в 05:11
Фигурное катание

Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
RT на русском 06:53
Футбол

Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru вчера в 15:43
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
RT на русском вчера в 05:21
Политика

Украинец прочитал стихотворение «Хотят ли русские войны» в ООН

Украинский замминистра иностранных дел Сергей Кислица зачитал строчки из стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны» в ООН.
Невские Новости 05:37
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Транспорт

Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС

В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
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