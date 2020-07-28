Происшествия
Газета.RuДвое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи. Ранее была информация, что получил травмы лишь машинист поезда.
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Как выглядит место столкновения электровозов в Купчино. Кадры с коптера
Телеканал Санкт-Петербург14:21
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество
Онищенко предупредил россиян об опасности коронавируса в Турции
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказался против поездок россиян в Турцию без крайней необходимости, сообщает Nation News.
МИР 24 12:16
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Политика
МИД Израиля назначил Александра Бен-Цви послом в России
Министерство иностранных дел Израиля 28 июля назначило новым послом в России Александра Бен-Цви. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Телеканал RTVI 13:46
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Политика
Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:23
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Гаджеты
TSMC не рассматривает Intel как долгосрочного заказчика
Как утверждается, в TSMC не считают Intel долгосрочным клиентом. Уточним, что пока нет даже достоверных данных, что Intel обратится к TSMC.
iXBT.com 08:47
Экономика
Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»
Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Футбол
Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту
Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров.
Чемпионат 12:45
Футбол
«Ривер Плейт» выплатил часть долга «Карпатам» за переход Карраскаля
«Ривер Плейт» выплатил «Карпатам» часть долга за переход хавбека Хорхе Карраскаля. Счёт львовской команды пополнился на 1,25 млн евро.
Metaratings 11:25
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Экономика
В первом полугодии 2020 года работали в убыток 36% российских компаний
Во второй половине 2020 года в России 36% компаний работали себе в убыток.
МонаВиста вчера в 12:28
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Футбол
Уткин вспомнил самый знаменитый удар Кокорина по человеку
Завершил свой пост о Кокорине Уткин иронией, напомнив подписчикам о самом знаменитом ударе нападающего.
SM News 15:27
Общество
Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве
25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге отделение «Сбербанка» ограбили на миллион рублей
Неизвестный похитил деньги и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в 19:30 в отделении "Сбербанка" на Васильевском острове.
Вести.Ru 15:44
Единоборства
Глава UFC назвал дату проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
Газета.Ru 08:34
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Политика
МИД прокомментировал блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube
МИД России назвал блокировку аккаунта телеканала «Царьград ТВ» на YouTube очередным примером политической цензуры и призвал международные организации отреагировать на эти действия.
RT на русском 13:28
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15