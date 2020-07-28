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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

СК сообщил, что столкновение двух электровозов в Петербурге привело к крупному ущербу

ТАСС10:59
РИА Новости

После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

РИА Новости10:43
78.ru

Врач рассказал о состоянии пострадавшего при столкновении поездов в Петербурге машиниста

78.ru11:31
Телеканал Санкт-Петербург

В Купчино ликвидируют последствия столкновения электровозов. Прямое включение

Телеканал Санкт-Петербург12:30
Петербургский дневник

Врач рассказал о состоянии машиниста, пострадавшего при столкновении поездов в Купчино

Петербургский дневник12:28
КП - Санкт-Петербург

«Мало отдыхал»: Друзья пострадавшего при столкновении поездов в Санкт-Петербурге машиниста рассказали о версиях ЧП

КП - Санкт-Петербург12:41
Фонтанка.Ру

Машинист проехал на красный. После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

Фонтанка.Ру11:01

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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Ученые выделили мутации при пяти видах рака у детей

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из детской больницы Филадельфии (Children’s Hospital of Philadelphia) разработали новый вычислительный алгоритм, который впервые выявил спектр мутаций в некодирующей части генома человека пяти основных раковых заболеваний у детей.
МКБ-11вчера в 11:24

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости11:44
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Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС12:48
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Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru04:18
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Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад10:48
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«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM07:12
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