СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
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Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.В источнике
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