СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.