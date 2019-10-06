Происшествия
РБКВ Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
«В результате ДТП пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, один водитель — в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве. На кадрах, опубликованных «Фонтанкой», видно, что оба автомобиля в результате столкновения въехали в людей, которые шли по пешеходному переходу.
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Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд
Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
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Росстат впервые за месяц сообщил о росте недельной инфляции
Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.
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Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Футбол
Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
Общество
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Политика
Медведев встретился с Медведчуком
Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", депутатом Украинской рады девятого созыва Виктором Медведчуком, сообщили в пресс-службе ЕР.
Транспорт
Российских водителей предложили поощрять за аккуратное вождение
В России предложили стимулировать аккуратное вождение денежным вознаграждением, заявил вице-премьер Максим Акимов на съезде «Деловой России».
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
В сети появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе
Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу
Японская компания Toyota объявила старт продаж компактного кроссовера Yaris LX в Китае.
Авто
Компания Nissan хочет отказаться от бренда Datsun
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Футбол
Промес выйдет в старте «Аякса» против «Челси»
Определились стартовые составы амстердамского «Аякса» и лондонского «Челси» на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
Трех бывших полицейских задержали за избиение жителя Нижнего Новгорода
Трое бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Нижнего Новгорода о противоправных действиях стражей порядка при его задержании.
Футбол
Сергей Ребров: «Семак не выдавал секреты ЦСКА»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА на пресс-конференции.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.