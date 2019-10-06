Происшествия

РБКРБКВ Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

«В результате ДТП пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, один водитель — в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве. На кадрах, опубликованных «Фонтанкой», видно, что оба автомобиля в результате столкновения въехали в людей, которые шли по пешеходному переходу.
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