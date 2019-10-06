«В результате ДТП пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, один водитель — в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве. На кадрах, опубликованных «Фонтанкой», видно, что оба автомобиля в результате столкновения въехали в людей, которые шли по пешеходному переходу.

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,6 млрд Задолженность по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцам-пенсионерам на 1 сентября 2019 года составила более 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд), передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Футбол Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Медведев встретился с Медведчуком Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", депутатом Украинской рады девятого созыва Виктором Медведчуком, сообщили в пресс-службе ЕР.

Происшествия Россия выдала криминального авторитета Таро Испании Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.

Происшествия Трех бывших полицейских задержали за избиение жителя Нижнего Новгорода Трое бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Нижнего Новгорода о противоправных действиях стражей порядка при его задержании.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.