Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

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