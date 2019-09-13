Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

В район направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов. Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
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После пожара на подстанции в квартиры петербуржцев вернулось электричество. Светло в 62 домах

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В дома Красногвардейского района вернулся свет после пожара на трансформаторной подстанции

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Пожар на подстанции в Петербурге локализовали

РИА Новости13:27

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Прерванное из-за возгорания на подстанции электроснабжение восстановлено в Петербурге

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Из-за пожара на подстанции в Петербурге без света остались 60 домов

Neva.Today13:40

Электроснабжение домов в Красногвардейском и Невском районах частично восстановлено

Телеканал Санкт-Петербург14:05
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Bimru.ru 10:40
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Обнаружен новый «гормон стресса»

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Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
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В России подорожали жизненно важные лекарства

С начала 2019 года стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России увеличилась в среднем на 3,8%, сообщает во вторник, 10 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
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Политика

Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
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Детям показали спектакль «Ревизор» с обнаженкой и изнасилованием

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Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
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Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
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Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю

По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
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Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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На Урале собирают подписи против скандального увольнения гинеколога

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не рассматривает вариантов с продажей защитника Самуэля Жиго.
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Хоккей

ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона

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Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
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Происшествия

Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
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