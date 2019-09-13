Происшествия
BFM.ruВ Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме, сказали представители компании. Для установления причин задымления в компании создан штаб.
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После пожара на трансформаторной подстанции электричество вернули во все дома
Петербургский дневниквчера в 15:28
Электроснабжение домов после задымления на подстанции полностью восстановлено
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:49
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 00:00
Политика
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Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
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Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе
Мойка78 вчера в 21:54
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Транспорт
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за парада городской техники
Как сообщается на сайте мэра Москвы, парад городской техники пройдет 14 сентября.
РБК вчера в 11:54
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
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Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Футбол
Зидан: «Всегда говорил, что Бэйл потрясающий»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча четвертого тура испанской Примеры против "Леванте", который состоится 14 сентября, ответил на вопрос о валлийском вингере своей команды Гарете Бэйле, который летом находился на грани ухода из клуба, однако в итоге остался.
ProstoProSport вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 12 сентября в 03:35
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56