Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме, сказали представители компании. Для установления причин задымления в компании создан штаб.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
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