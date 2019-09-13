Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме, сказали представители компании. Для установления причин задымления в компании создан штаб.
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