Происшествия
BFM.ruВ Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме, сказали представители компании. Для установления причин задымления в компании создан штаб.
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После пожара на трансформаторной подстанции электричество вернули во все дома
Петербургский дневник15:28
Электроснабжение домов после задымления на подстанции полностью восстановлено
Телеканал Санкт-Петербург15:49
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