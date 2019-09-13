Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме, сказали представители компании. Для установления причин задымления в компании создан штаб.

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Политика Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".

Наука Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.

Шоу-бизнес Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

Политика Украинцы переходят на отопление дровами Жители Украины стали отказываться от газового отопления в пользу дров.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России снизились После презентации новых моделей iPhone компания Apple снизила цены на iPhone 8, 8 Plus и XR.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Происшествия Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.

Армия и оружие Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

Политика Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.

Общество Названы продукты, из-за которых часто болят суставы При артрите врачи запрещают употреблять насыщенные жиры, которые можно найти в сыре, сливочном масле и красном мясе.

Экономика В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Шоу-бизнес В день свадьбы Ксении Собчак Максим Виторган сидит с их сыном Платоном Хейтеры начали подшучивать на экс-супругом Ксении Собчак и поинтересовались, не везет ли он ребенка на свадьбу матери с Константином Богомоловым.

Футбол РФС ответил на критику «Локомотива» Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.