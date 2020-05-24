Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

В Санкт-Петербурге в результате пожара погиб участник хип-хоп-группы Bad Balance Роман Алексеев. Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.
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Участник российской хип-хоп группы «Bad Balance» Купер погиб на пожаре в Петербурге

ТАСС11:14

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

РИА Новости10:38

«Завтра стрела, ладно, Купер, пока!..» Сгоревший в квартире на Северном оказался известным рэпером

Мегаполис онлайн08:23

При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Петербургский дневник09:48

«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Фонтанка.Ру09:25

Погибшим при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте оказался известный рэп-исполнитель

78.ru09:05

В пожаре на Северном проспекте погиб рэпер Купер

Телеканал Санкт-Петербург10:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Политика

Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 08:10
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Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

Ведомости 07:55
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
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Здоровье

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Авто

Bentley перезапустила производство автомобилей по новым правилам

Компания Bentley перезапустила свой завод, который находится в городе Крю.
Тарантас Ньюс 11:53
Политика

Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США

Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
ИА Красная Весна 10:23
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Происшествия

В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился на улице без одежды и приставал к другим гражданам.
РБК 10:22
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Наука

Скважина, которая перевернула представления о Земле

Ровно пятьдесят лет назад на Кольском полуострове начали бурить сверглубокую скважину.
РИА Новости 01:00
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Футбол

«Динамо» предложило контракты восьми футболистам

По данным «СЭ», «Динамо» предложило восьми футболистам, у которых в мае-июне истекают соглашения, продлить их на прежних условиях до конца сезона.
Спорт-Экспресс 09:45
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Здоровье

В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
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Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» поборются за трансфер Игуаина

Матч ТВ 08:46
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
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Общество

Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»

Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
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Происшествия

СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
1,4K
Политика

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
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Общество

В Севастополе готовятся принимать туристов с 15 июня

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что с 15 июня город планируют открыть для туристов из других регионов страны.
Московский Комсомолец 04:07
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва вчера в 21:43
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Общество

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
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ШЕFF
Российский музыкант
Российский музыкант, продюсер, писатель, автор стихов и музыки многих хитов, мастадонт хип-хоп культуры. Создатель Ежегодного Международного Фестиваля Rap Music, первого российского хип-хоп журнала Хип-Хоп Инфо, владелец футбольного клуба рэп артистов Налетчики, основатель и лидер групп Bad Balance и Bad B. Альянс.
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Bad Balance
Музыкальный коллектив
советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым и Глебом Матвеевым. Сокращенный вариант названия группы Bad Balance - Bad B. Существуют также проекты, которые являются ответвлениями от Bad Balance: Bad B. ПРО… и Bad B. Альянс.
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