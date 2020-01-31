Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
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Появилось видео обрушения крыши в СКК «Петербургский»

КП - Санкт-Петербург07:39

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

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Появились кадры после обрушения крыши СКК «Петербургский»

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Фонтанка.Ру07:32

Во время обрушения СКК пропал один рабочий – источник

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