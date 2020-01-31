В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

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