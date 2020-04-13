Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
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В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

RT на русском13:51

В Петербурге временно приостанавливается работа каршеринга

Телеканал Санкт-Петербург13:45

В Петербурге до конца апреля запрещено оказание услуг каршеринга

78.ru13:33

В Петербурге до 30 апреля запретили каршеринг. «Фонтанка» публикует постановление

Фонтанка.Ру13:37

Каршеринг запретили в Санкт-Петербурге по 30 апреля

КП - Санкт-Петербург13:36

В Петербурге запретили каршеринг на время карантина

Город+13:40

В Петербурге приостанавливается работа каршеринга

Петербургский дневник13:35
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Наука

В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса

Препарат эффективно останавливает размножение SARS-CoV-2 даже в малых дозах.
RuNews24.ru 01:13
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Политика

Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах

Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:27
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Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Российская газета 08:57
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
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Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Общество

Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер.
Вестник Кавказа вчера в 07:16
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Общество

Академик спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
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Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах, сообщили СМИ

Экс-сотрудница бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Business Insider.
Радио Sputnik 11 апреля в 11:24
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:33
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Гаджеты

Microsoft упрощает передачу файлов с устройств Samsung

Компания Microsoft представила новую функцию, которая позволит владельцам телефонов Samsung осуществлять беспроводную передачу файлов между своими телефонами и ПК с версией Windows 10.
МИТ 14:46
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
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Политика

Путин допустил привлечение военных к борьбе с коронавирусом

Мощности Министерства обороны, которые могут быть задействованы для борьбы с угрозой коронавирусом, пока находятся в резерве, но при необходимости их нужно задействовать.
ТВ Центр 08:50
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Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
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Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
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Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменяют 32 поезда дальнего следования

Российские железные дороги временно отменят ряд поездов дальнего следования. Под сокращение попали 32 поезда, сообщает РБК.
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
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Общество

В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
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Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
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Татьяна Буланова из реанимации рассказала о своём состоянии

Попавшая 11 апреля в реанимацию певица Татьяна Буланова рассказала о своём состоянии.
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Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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