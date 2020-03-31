Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПроизводители сигарет остановили российские фабрики

Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней. Президент Владимир Путин пока объявил выходными неделю с 30 марта по 3 апреля.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей. Правительство РФ исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.
Фонтанка.Рувчера в 12:33

Подробнее о событии

Табачные заводы Петербурга и области приостановили работу

Neva.Today12:05

Табачные фабрики Ленобласти смогут начать работу с понедельника

АБН10:19

Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 15:14

Губернатор Ленобласти объяснил, когда вновь заработают табачные фабрики

Петербургский дневник09:38

Табачные заводы в Петербурге и Ленобласти приостановили производство

Телеканал Санкт-Петербург06:32

Дрозденко: «Табачные фабрики могут возобновить работу с понедельника»

78.ru09:48

Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

Фонтанка.Рувчера в 12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Общество

В Крыму вводится карантин со второго апреля

В связи с распространением коронавирусной инфекции крымские власти приняли решение со второго апреля ввести на территории полуострова карантин.
Life.ru 03:56
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa 10:46
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru 08:06
Общество

На Кубани мобильные отряды начали искать нарушителей карантина

Мобильные отряды вышли на улицы населенных пунктов Краснодарского края искать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса, и штрафовать их, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:53
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Армия и оружие

Истребитель Су-35 получил гиперзвуковое усиление

Российские истребители получили возможность практически гарантировано поражать тактическую авиацию противника, его самолеты ДРЛО и бомбардировщики.
Политика Сегодня 13:22
Автоспорт

«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Матч ТВ 10:05
Происшествия

В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции

За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будет привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 16:10
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Здоровье

Эксперт объяснил, чем карантин отличается от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич назвал отличия самоизоляции от карантина.
Аргументы недели 15:44
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Общество

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Lenta.ru 15:47
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Наука

В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Rusargument 15:37
Музыка

Земфира представила песню «Крым» для нового альбома

Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Российская газета 16:27
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport 06:27
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
РБК 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное