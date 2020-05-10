Коронавирус
Вести.RuВ Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Ранее такое требование носило рекомендательный характер. К общественным местам отнесены, в том числе, предприятия розничной торговли, общественный транспорт, включая такси.
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Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте
Телеканал Санкт-Петербург16:44
В Петербурге продлят введенные ранее ограничения до 31 мая: что ждёт горожан после 12 мая
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