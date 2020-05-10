Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Санкт-Петербурге вводится масочный режим

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Ранее такое требование носило рекомендательный характер. К общественным местам отнесены, в том числе, предприятия розничной торговли, общественный транспорт, включая такси.
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Торговля масками и перчатками в метро Петербурга начнется не позднее 11 мая

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СМИ: Власти Петербурга готовятся продлить режим ограничений

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Газета Metroвчера в 16:46

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78.ru16:32
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Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима

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Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
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В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснила отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.
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Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля

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Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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