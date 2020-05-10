Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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с чего всё началось
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.RT на русском18:07
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Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая
КП - Санкт-Петербург18:13
Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте
Телеканал Санкт-Петербург16:44
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Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM 16:51
Наука
Высокую скорость распространения коронавируса объяснили
Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.
Рамблер 07 мая в 00:45
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
НМ ЛНР: боевики ВФУ подгоняют тяжёлую технику и минируют местность
Новостной фронт 05:20
Хоккей
«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга
Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости 06:32
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru вчера в 16:47
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Политика
Пушков ответил Вашингтону на слова о победе США над фашизмом
Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются единственными победителями нацизма.
URA.Ru вчера в 21:59
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Единоборства
Петтис взял верх над Серроне на UFC 249
Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Армия и оружие
В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии
Аргументы и Факты 15:43
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Армия и оружие
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
Здоровье
Связь между симптомами коронавируса и местом рождения установили
Исследователи установили, что у разных людей разные ощущения во время заболевания коронавирусной инфекцией: это зависит от психотипа человека, который связан с его местом рождения и проживания.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
Общество
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Кино
Marvel выпустит новый кинокомикс
ГЛАС.RU 16:17
Политика
Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность посла в Венесуэле, участвовал в организации вторжения боевиков из Колумбии, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо.
РИА Новости 07 мая в 21:18
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 миллионов просмотров
По данным «Федерального агентства новостей», ролик записан и смонтирован Бузовой в домашних условиях.
Газета Кемерова 15:24
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН 14:15
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06