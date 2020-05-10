Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится
 в сообщении.
RT на русском18:07

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Петербуржцы с 12 мая обязаны носить медицинские маски и перчатки

78.ru16:32

Торговля масками и перчатками в метро Петербурга начнется не позднее 11 мая

Фонтанка.Ру17:59

Ограничения в связи с коронавирусом в Петербурге продлеваются до 31 мая

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Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая

КП - Санкт-Петербург18:13

В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая

ТАСС16:29

Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах

РИА Новости16:58

Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте

Телеканал Санкт-Петербург16:44
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM 16:51
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Высокую скорость распространения коронавируса объяснили

Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.
Рамблер 07 мая в 00:45
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РИА Новости 05:07
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«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга

Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
РИА Новости 06:32
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Общество

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Lenta.ru вчера в 16:47
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

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Пушков ответил Вашингтону на слова о победе США над фашизмом

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Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Единоборства

Петтис взял верх над Серроне на UFC 249

Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Армия и оружие

В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии

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Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

RT на русском 22:10
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Армия и оружие

Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
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Авто

Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity

Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
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Здоровье

Связь между симптомами коронавируса и местом рождения установили

Исследователи установили, что у разных людей разные ощущения во время заболевания коронавирусной инфекцией: это зависит от психотипа человека, который связан с его местом рождения и проживания.
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Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
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Общество

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
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Marvel выпустит новый кинокомикс

ГЛАС.RU 16:17
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РИА Новости 07 мая в 21:18
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Клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 миллионов просмотров

По данным «Федерального агентства новостей», ролик записан и смонтирован Бузовой в домашних условиях.
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Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США

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Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

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Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире

Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
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