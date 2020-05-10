Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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с чего всё началось
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.RT на русском18:07
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Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая
КП - Санкт-Петербург18:13
Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте
Телеканал Санкт-Петербург16:44
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Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
RT на русском 15:29
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Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
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Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания 12:18
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Илон Маск начнет чипировать людей через год
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает чип, который будут внедрять в человеческий мозг.
Новый День вчера в 05:12
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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
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Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю
Астероид размером с фургон, который остался незамеченным астрономами до последнего момента, пролетел в пределах 9000 миль от Земли, сообщает Daily Mail.
Рязань Вести 07 мая в 06:03
Происшествия
Число случаев COVID-19 в Новосибирской области превысило 1 тысячу
Количество выявленных случаев коронавируса в Новосибирской области возросло за прошедшие сутки на 76 и составило 1025.
Известия 00:44
Авто
Как продать автомобиль с пробегом быстро и выгодно: простые правила
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
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Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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News.ru 20:46
Политика
В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10:55
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США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Кино
Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма «Сокровище нации»
Российская газета 12:23
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
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Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
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Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице
Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
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Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
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Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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CyberSport.ru 09:09