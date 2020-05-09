Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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с чего всё началось
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 18:07
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Ограничения в связи с коронавирусом в Петербурге продлеваются до 31 мая
Петербургский дневниквчера в 16:43
Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге до 31 мая 2020 года: ко всем ограничениям добавился обязательный масочный режим
КП - Санкт-Петербургвчера в 16:30
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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