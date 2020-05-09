с чего всё началось

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Происшествия В Хакасии зафиксировали больше 400 случаев заражения коронавирусом В Хакасии за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства республики. 2

Футбол Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата» Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 400

Общество Бак российской ракеты взорвался в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 393

Здоровье Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». 109

Политика Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. 556

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

Экономика Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян. 24

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 837

Происшествия Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,7K