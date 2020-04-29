Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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Продление нерабочих дней в Санкт-Петербурге до 11 мая 2020 года: Масочный режим - лишь рекомендация
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