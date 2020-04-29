Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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В Петербурге продлили действие мер по противодействию распространению коронавируса
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:01
Власти Петербурга закрепили рекомендацию носить маски в рамках борьбы с COVID-19
Интерфаксвчера в 15:08
Продление нерабочих дней в Санкт-Петербурге до 11 мая 2020 года: Масочный режим - лишь рекомендация
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В Смольном рекомендовали всем петербуржцам носить средства индивидуальной защиты
Piter.tvвчера в 14:50
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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НГС.Кемерово вчера в 20:30
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Дорожно-коммунальные службы устраняли последствия стихии всю ночь. Работа продолжится утром и днем.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 22:50
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КузПресс вчера в 23:23
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
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Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
Частники уже не первый раз выступали против сокращения маршрутов и новой транспортной реформе, в рамках которой перевозить пассажиров смогут только те, у кого есть новые супербольшие автобусы.
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Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
Политика
Песков оценил сроки проведения парада Победы
Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.
REGNUM вчера в 20:57
Авто
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Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
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В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек
Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия
Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче
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Российская газета вчера в 21:30
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
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Газета.Ru вчера в 21:11
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В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
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Публикуем график выплаты пенсий в мае 2020 года
Пенсионный фонд России опубликовал график выплаты пенсий в мае. Его скорректируют из-за праздничных дней.
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