Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте. Проезд по карте "Подорожник" на метро и наземном транспорте подорожает на 1-2 рубля, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
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с чего всё началось
Власти Петербурга подтвердили
 озвученную Александром Бегловым информацию о повышении стоимости проезда на общественном транспорте на 10 рублей начиная с 2020 года, извещает пресс-служба Смольного.
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