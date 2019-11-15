Транспорт
Российская газетаВ Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте. Проезд по карте "Подорожник" на метро и наземном транспорте подорожает на 1-2 рубля, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
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с чего всё началось
Власти Петербурга подтвердили озвученную Александром Бегловым информацию о повышении стоимости проезда на общественном транспорте на 10 рублей начиная с 2020 года, извещает пресс-служба Смольного.ЗакC.Ру05:22
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С Нового года Петербург перестанет субсидировать проезд туристов в общественном транспорте
Невские Новостивчера в 16:45
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Фонтанка.Рувчера в 15:56
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Форпост Северо-Западвчера в 12:53
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