Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте. Проезд по карте "Подорожник" на метро и наземном транспорте подорожает на 1-2 рубля, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось
Власти Петербурга подтвердили
 озвученную Александром Бегловым информацию о повышении стоимости проезда на общественном транспорте на 10 рублей начиная с 2020 года, извещает пресс-служба Смольного.
ЗакC.Ру05:22

Подробнее о событии

В общественном транспорте Петербурга подорожает цена проезда: реакция соцсетей

Piter.tv04:49

Цены на разовый проезд могут поднять на 10 рублей

АБНвчера в 13:41

С Нового года Петербург перестанет субсидировать проезд туристов в общественном транспорте

Невские Новостивчера в 16:45

Вам ехать или шашечки? Смольный решил: повышать проезд в транспорте до 60 — это все же много

Фонтанка.Рувчера в 15:56

В Смольном официально назвали новую стоимость проезда в Петербурге

Neva.Todayвчера в 15:09

Батанов назвал стоимость проезда на метро Петербурга в 2020 году

Мойка78вчера в 16:40

СМИ: Смольный поддержал идею повысить проезд в общественном транспорте на 10 рублей

Форпост Северо-Западвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Транспорт

В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус

В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус.
Коммерсантъ 00:33
Общество

В Лондоне от рук демонстрантов пострадала министр юстиции Гонконга

Российская газета вчера в 23:40
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Общество

Россия попробует продать себя за рубеж по-новому

Минпромторг России выбрал семь торговых представительств, на которых проверят новую систему продвижения российской продукции за рубежом.
Lenta.ru 05:22
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
News.ru 01:58
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Путин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину

На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
Госновости вчера в 17:21
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Росбалт вчера в 02:17
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Хоккей

Волков — о дружбе с Кучеровым: «Знаю, что Никита хотел видеть меня в команде»

Другие партнеры могут его не так хорошо понимать, а мы на одном языке общаемся, оба нападающие и смотрим на игру одинаково.
Sport24.ru 04:17
Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Общество

Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом

IrkutskMedia вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru вчера в 09:49
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Происшествия

В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара

По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Севастополь.ру 02:48
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
РБК 03:54
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Общество

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ вчера в 07:23
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Вести.Ru 04:59
Армия и оружие

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Известия вчера в 23:48
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Экономика

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
РБК вчера в 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное