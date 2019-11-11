Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика»

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе пивоваренного завода «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. В свою очередь «РИА Новости» отмечает, что произошел прорыв теплосети на территории завода, пострадали два человека.
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Земля разверзлась. «Фонтанка» показывает, что осталось на месте прорыва паропровода «Балтики»

Фонтанка.Ру14:12

Три человека пострадали после прорыва паропровода на заводе «Балтика» в Петербурге

ТАСС11:51

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

Интерфакс10:49

Очевидец опубликовал видео с места взрыва у завода «Балтика» в Петербурге

РБК11:37

В Петербурге при прорыве паропровода на «Балтике» женщина получила ожоги

РИА Новости13:06

Пострадавшая при прорыве паропровода сотрудница завода «Балтика» получит компенсацию

АБН12:37

Два человека пострадали при прорыве паропровода на пивзаводе «Балтика»

78.ru10:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:39, Вашингтон
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Хоккеист Панарин рассказал о покупке дома в Нью-Йорке

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Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма

3DNews 09 ноября в 04:45
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МАГАТЭ подтвердило факт обогащения урана Ираном в Фордо

В МАГАТЭ подтвердили, что Иран с 9 ноября занимается обогащением урана на ядерном объекте в Фордо, это следует из ежеквартального доклада организации.
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Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

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Названа стоимость Lada Vesta с вариатором

Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
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Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество

Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации

В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.
РБК вчера в 22:24
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Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция

Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город 03:59
Общество

«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК.
Ведомости 01:45
Шоу-бизнес

Волочкова не ответила на звонок Пугачевой из-за плохого настроения

Анастасия Волочкова призналась, что не ответила на звонок Аллы Пугачевой из-за плохого настроения.
Дни24 06:16
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66

В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Политика

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости 09:04
Фигурное катание

Анна Щербакова вышла в финал Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала золотым призером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который состоялся в городе Чунцине.
Народные новости 09 ноября в 08:08
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Экономика

РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра

Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
ПРАЙМ 16:48
Происшествия

Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега

Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
Коммерсантъ 14:27
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
Политика

Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Футбол

На матч Россия-Бельгия проданы все билеты

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Хоккей

Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах

Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
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Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону

Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Политика

Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
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Авто

Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7

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Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

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Политика

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
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Общество

Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина

РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».
РБК 15:37
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