Происшествия
ВедомостиВ Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика»
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе пивоваренного завода «Балтика», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. В свою очередь «РИА Новости» отмечает, что произошел прорыв теплосети на территории завода, пострадали два человека.
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Гаджеты
Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
3DNews 09 ноября в 04:45
Политика
МАГАТЭ подтвердило факт обогащения урана Ираном в Фордо
В МАГАТЭ подтвердили, что Иран с 9 ноября занимается обогащением урана на ядерном объекте в Фордо, это следует из ежеквартального доклада организации.
Вестник Кавказа 11:13
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Общество
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество
Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.
РБК вчера в 22:24
Гаджеты
Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город 03:59
Общество
«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% россиян полностью отказались от наличных денег, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает РБК.
Ведомости 01:45
Шоу-бизнес
Волочкова не ответила на звонок Пугачевой из-за плохого настроения
Анастасия Волочкова призналась, что не ответила на звонок Аллы Пугачевой из-за плохого настроения.
Дни24 06:16
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».
Ведомости 09:04
Фигурное катание
Анна Щербакова вышла в финал Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала золотым призером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который состоялся в городе Чунцине.
Народные новости 09 ноября в 08:08
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Экономика
РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра
Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
ПРАЙМ 16:48
Происшествия
Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега
Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
Коммерсантъ 14:27
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Футбол
На матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
Online47.ru 14:22
Хоккей
Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах
Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Политика
Шойгу прибыл в Египет для переговоров о военном сотрудничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где запланировано проведение переговоров с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси.
РЕН ТВ 16:16
Авто
Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Китайский автомобильный гигант Chery поделился фотографиями новой версии паркетника Chery Tiggo 7. В свою очередь, официальный дебют долгожданной новинки состоится уже 22 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу.
Faktom 07:22
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Общество
Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина
РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».
РБК 15:37