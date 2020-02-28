Происшествия

Вестник СЗФОВестник СЗФОВ Петербурге произошел взрыв в жилом доме

В Санкт-Петербурге на улице Замшина, 15, в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома сегодня, 28 февраля 2020 года, сработало самодельное взрывное устройство. Ранен один человек, сообщили собкору Вестника СЗФО в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Взрыв на Замшиной устроил любитель выпить с охотничьим ружьем

Петербургский дневник08:00

Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел при поджоге пороха

ТАСС04:24

Момент взрыва на улице Замшина в Петербурге попал на видео

Пятый канал04:12

После взрыва на Замшиной госпитализировали мужчину

78.ru03:29

«Фонтанка» показывает, как выглядит квартира на Замшиной после взрыва

Фонтанка.Ру04:22

Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео

РИА Новости04:40

Появилось видео, как кинологи проверяют квартиру на Замшиной после взрыва

Невские Новости04:56
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Армия и оружие

НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе

На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Ореанда-Новости 09:45
Политика

Швеция поддержала «Северный поток — 2»

Швеция поддержала "Северный поток — 2" — Введенные американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", — это прямое вмешательство США в европейские дела.
Экспресс газета 09:16
Экономика

Суд в Лондоне оставил бывших владельцев «Траста» на попечение жен

Месяц назад суд признал бизнесменов ответственными за крах банка. 23 января суд удовлетворил иск банка на $900 млн.
Forbes 09:14
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия 08:37
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Культура

Участница телешоу отгадала фразу с двух букв и удивила зрителей

Участница американской передачи «Колесо фортуны» (прототипа «Поля чудес») Тая Сомс (Taya Somes) смогла отгадать фразу, открыв только две буквы.
Lenta.ru 10:53
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

ТАСС 08:16
Политика

В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве

В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Говорит Москва 10:59
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru 05:44
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР

Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Хакасия-Информ 00:20
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Армия и оружие

Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе

Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".
REGNUM 10:51
Здоровье

Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают

Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Политика

Путин решит судьбу бога в Конституции

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Lenta.ru 10:36
Здоровье

У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
ТАСС 09:35
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Автостат 02:14
Общество

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Российская газета 10:57
Армия и оружие

Готовится массированная атака на позиции ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Армия и оружие

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
iReactor 09:40
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Армия и оружие

Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов

Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Красная весна 08:30
Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 09:55
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Политика

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
РИА Новости 09:50
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
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