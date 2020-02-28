Происшествия
Вестник СЗФОВ Петербурге произошел взрыв в жилом доме
В Санкт-Петербурге на улице Замшина, 15, в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома сегодня, 28 февраля 2020 года, сработало самодельное взрывное устройство. Ранен один человек, сообщили собкору Вестника СЗФО в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Армия и оружие
НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе
На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Политика
Швеция поддержала «Северный поток — 2»
Швеция поддержала "Северный поток — 2" — Введенные американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", — это прямое вмешательство США в европейские дела.
Экономика
Суд в Лондоне оставил бывших владельцев «Траста» на попечение жен
Месяц назад суд признал бизнесменов ответственными за крах банка. 23 января суд удовлетворил иск банка на $900 млн.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Культура
Участница телешоу отгадала фразу с двух букв и удивила зрителей
Участница американской передачи «Колесо фортуны» (прототипа «Поля чудес») Тая Сомс (Taya Somes) смогла отгадать фразу, открыв только две буквы.
Политика
В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве
В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Здоровье
У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Армия и оружие
Готовится массированная атака на позиции ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Армия и оружие
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии
Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов
Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
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