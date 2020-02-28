В Санкт-Петербурге на улице Замшина, 15, в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома сегодня, 28 февраля 2020 года, сработало самодельное взрывное устройство. Ранен один человек, сообщили собкору Вестника СЗФО в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Армия и оружие НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.

Политика Швеция поддержала «Северный поток — 2» Швеция поддержала "Северный поток — 2" — Введенные американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", — это прямое вмешательство США в европейские дела.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".

Политика Путин решит судьбу бога в Конституции «Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.

Здоровье У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Общество Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Армия и оружие Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.

Армия и оружие Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.