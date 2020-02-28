В пятницу, 28 февраля, в Калининском районе Петербурга на Замшиной улице прогремел взрыв. Момент взрыва попал на камеры, видео оказалось в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ. Инцидент произошел в доме № 15 на третьем этаже в двухкомнатной квартире.

с чего всё началось

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Происшествие случилось на улице Замшина, 15.

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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