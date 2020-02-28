Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Происшествие случилось на улице Замшина, 15.
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с чего всё началось
В пятницу, 28 февраля, в Калининском районе Петербурга на Замшиной улице прогремел взрыв. Момент взрыва попал на камеры, видео оказалось в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ. Инцидент произошел в доме № 15 на третьем этаже в двухкомнатной квартире.Невские Новости03:07
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