Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге произошел взрыв в жилом доме

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Происшествие случилось на улице Замшина, 15.
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с чего всё началось

Момент взрыва на Замшиной попал на камеры

В пятницу, 28 февраля, в Калининском районе Петербурга на Замшиной улице прогремел взрыв. Момент взрыва попал на камеры, видео оказалось в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ. Инцидент произошел в доме № 15 на третьем этаже в двухкомнатной квартире.
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При взрыве в Калининском районе пострадал один человек

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Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире

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После взрыва на Замшиной госпитализировали мужчину

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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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