Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге произошел взрыв в жилом доме

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства произошел в квартире в Калининском районе Петербурга, одного человека осматривают медики, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Происшествие случилось на улице Замшина, 15.
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Взрыв на Замшиной устроил любитель выпить с охотничьим ружьем

Петербургский дневник08:00

Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел при поджоге пороха

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Стали известны подробности взрыва СВУ в Петербурге

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После взрыва на Замшиной госпитализировали мужчину

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Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео

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Появилось видео, как кинологи проверяют квартиру на Замшиной после взрыва

Невские Новости04:56
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Армия и оружие

Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Здоровье

Медорганизации обязали отдавать родным умершего его документы

Конституционный суд РФ обязал медицинские организации предоставлять родным и близким умершего пациента доступ к его медицинским документам, в том числе к результатам экспертиз качества медпомощи, которые страховые организации обязательно проводят во всех случаях летальных исходов застрахованных в системе ОМС, сообщает Всероссийский союз страховщиков.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 07:49
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru 07:48
Футбол

Юрий Семин: Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с «Зенитом»

Поединок чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится завтра, 29 февраля.
Bookmaker-ratings.ru 07:12
Общество

Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн

Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
РБК 08:15
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Футбол

Первым фото после операции поделился Дмитрий Тарасов

Футболиста прооперировали в итальянской клинике. На своей странице в Instagram Тарасов поделился снимком из больничной палаты.
Privet-Rostov.ru 04:01
Наука

Глубоководных рачков из Тихого океана назвали в честь группы Metallica

МИР 24 03:10
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

РИА Новости 07:04
Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 06:13
Футбол

Молодежка «Динамо» обыграла «Спартак», реализовав три пенальти

«Динамо»-м в матче 20-го тура первенства молодежный команд РПЛ обыграло сверстников из «Спартака» со счетом 5:2. Бело-голубые с 44 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 33 очками расположились на шестой строчке.
Спорт-Экспресс 07:59
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Экономика

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
ТАСС 05:02
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомости вчера в 19:29
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

Как сообщает пресс-службе регионального СК, найти убийцу удалось после того, как на стенах домов появились надписи, указывающие на местонахождение тела.
Российская газета вчера в 12:28
Политика

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Культура

Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

Piter.tv 08:06
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Газета.Ru вчера в 15:20
Общество

ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
РБК 03:58
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Авто

Опубликовали первые «живые» фото нового Volkswagen Polo

Несколько дней назад компания Volkswagen опубликовала «рекламные» изображения обновлённой модели Polo для российского рынка.
Тарантас Ньюс 04:05
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана 25 февраля в 07:45
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
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