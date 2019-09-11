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Невские НовостиНевские НовостиВ Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд

В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
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