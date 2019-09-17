Шоу-бизнес
WMJ.ruФедор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей. При этом мероприятие, покрытое тайной, выглядит странным.
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Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег буквально за считанные годы превратилась из гадкого утенка в изящного лебедя.
Вечерний курьер 01:45
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Футбол
Мать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
МонаВиста 06:23
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Культура
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Общество
Гороскоп на 18 сентября: на работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы
На работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы.
Primpress.ru 18:00
Культура
Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван
Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.
Страницы Воронежской культуры 15:05
Политика
Сноуден рассказал берлинской публике о своей жизни в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден провел телемост из России.
iReactor 20:32
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Фигурное катание
Гимнастка Селезнева из РФ стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Азербайджане.
РЕН ТВ 12:43
Политика
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
RT на русском 08:29
Политика
Путин заявил о необходимости «ремонта выборной системы»
Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы".
РИА Новости 13:43
Наука
Названа неожиданная причина появления стресса
Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.
МИР 24 вчера в 03:16
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика 05:39
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Наука
Астрономы установили объект, столкнувшийся с Юпитером
Международной командой астрономов был определен вид и размер космического объекта, врезавшегося в августе 2019 года в Юпитер.
Вечерний курьер 14:49
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe 13:31