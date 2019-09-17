Шоу-бизнес

WMJ.ruWMJ.ruФедор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей. При этом мероприятие, покрытое тайной, выглядит странным.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Опубликован образ сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой

Московский Комсомолец14:24

Сестра Бондарчука променяла его свадьбу с Андреевой на Испанию

ФАН01:42

Собчак и Богомолов пришли на свадьбу к Федору Бондарчуку в черных нарядах

Слово и Дело10:44

Свадьба Бондарчук и Андреевой: Федор спрятал невесту от журналистов

Телепрограмма16:10

Свадьба Бондарчука и Андреевой: в Юсуповский дворец съезжаются звезды

Петербургский дневник13:54

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Санкт-Петербурге: онлайн-репортаж

StarHit.ru13:46

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины: банкет в Юсуповском дворце и Ксения Собчак в образе «черного лебедя»

Комсомольская правда13:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:53, Вашингтон
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась откровенными фото

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег буквально за считанные годы превратилась из гадкого утенка в изящного лебедя.
Вечерний курьер 01:45
Армия и оружие

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Авто

Китайские авто наступают. Алтайский автоэксперт оценил кроссовер Geely Atlas

АМИТЕЛ 20:07
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Футбол

Мать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
МонаВиста 06:23
Кино

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Происшествия

В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Культура

Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»

Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Общество

Гороскоп на 18 сентября: на работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы

На работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы.
Primpress.ru 18:00
Гаджеты

Motorola показала первую линейку дешевых и «умных» телевизоров

Discover24 06:25
Культура

Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван

Организаторы были вынуждены отменить фестиваль, поскольку восполнить выпадающие расходы за оставшиеся дни нереально.
Страницы Воронежской культуры 15:05
Политика

Сноуден рассказал берлинской публике о своей жизни в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден провел телемост из России.
iReactor 20:32
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Экономика

В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике

Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Фигурное катание

Гимнастка Селезнева из РФ стала чемпионкой мира в упражнении с обручем

Россиянка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Азербайджане.
РЕН ТВ 12:43
Политика

Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2

В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
RT на русском 08:29
Политика

Путин заявил о необходимости «ремонта выборной системы»

Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы".
РИА Новости 13:43
Наука

Названа неожиданная причина появления стресса

Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.
МИР 24 вчера в 03:16
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика 05:39
Происшествия

На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев

РБК 05:05
Транспорт

В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта

Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Наука

Астрономы установили объект, столкнувшийся с Юпитером

Международной командой астрономов был определен вид и размер космического объекта, врезавшегося в августе 2019 года в Юпитер.
Вечерний курьер 14:49
Авто

Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге

Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулина Андреева
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица. Известна благодаря сериалу «Оттепель», фильму «Саранча», сериалу «Метод».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное