Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.
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с чего всё началось

В Петербурге няня похитила ребенка, пока родители отмечали праздники

Полицейские прибыли по месту жительства 41-летней матери ребенка, и та рассказала, что девочку увела ее 38-летняя знакомая. Со слов матери, женщина проживала в ее квартире, не работала и присматривала за девочкой – отводила в детсад и на развлекательные мероприятия.
РЕН ТВ02:04

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В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

РИА Новости04:13

В Петербурге полиция искала няню, похитившую 5-летнюю девочку

Петербургский дневник03:05

Полиция нашла пропавшую в Петербурге вместе с няней девочку

Мойка7803:23

В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней

ТАСС04:02

Полицейские Петербурга нашли пропавшую пятилетнюю дочь пьющей горе-матери

Невские Новости03:34

МВД решает, как наказать не заметившую пропажу 5-летней дочери мать

РЕН ТВ04:04

В Петербурге нашлась пятилетняя девочка, которую увела с собой няня

78.ru03:04
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Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Lenta.ru 07:23
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Экономика

Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
ТАСС 03:44
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Спорт

Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»

Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Время Пресс 05 января в 10:16
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM 08:54
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 вчера в 20:27
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Происшествия

Найден южноуральский срочник, сбежавший из части в Забайкалье

По данным комитета, парень отправил матери СМС сообщение с текстом «Прости, мама, я непутёвый сын». И после этого на связь не выходил.
31 канал Челябинска вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews 00:59
Авто

Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором

На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Новые автомобили вчера в 23:34
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН вчера в 19:37
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

Lenta.ru 06:26
Политика

Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

URA.Ru вчера в 05:33
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Политика

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Газета.Ru 08:59
Политика

Стало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»

Piter.tv 08:47
Автоспорт

Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 08:18
Футбол

Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Чемпионат 06:11
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