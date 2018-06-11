Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.
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В Петербурге родители пустились в запойное празднование. Отсутствие дочери, оставленной на няню, заметили только на третьи сутки

Фонтанка.Ру03:41

Полицейские Петербурга нашли пропавшую пятилетнюю дочь пьющей горе-матери

Невские Новости03:34

В Петербурге полиция искала няню, похитившую 5-летнюю девочку

Петербургский дневник03:05

МВД решает, как наказать не заметившую пропажу 5-летней дочери мать

РЕН ТВ04:04

В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней

ТАСС04:02

В Петербурге нашлась пятилетняя девочка, которую увела с собой няня

78.ru03:04

В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

РИА Новости04:13
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Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
Авто

Tesla запустит производство электромобилей Model Y на заводе в Шанхае

REGNUM 04:35
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллиона долларов

Матч ТВ 05:11
Происшествия

В Крыму погиб один человек при столкновении четырех машин на трассе

Три человека пострадали, один погиб в результате столкновения четырех автомобилей на трассе "Таврида" в Крыму.
ТАСС 04:12
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Наука

Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

В одном случае тупик использовал палочку, чтобы дотянуться до перьев на своей спине.
Naked Science вчера в 04:00
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Гаджеты

Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
Astera 04 января в 10:57
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Космос

Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске

REGNUM вчера в 00:40
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Rambler News Service 05 января в 09:51
Армия и оружие

Военные США отказались бомбить культурные объекты в Иране

США не будут бомбить культурные объекты в Иране, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Клопс 03:42
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
RT на русском 05 января в 07:16
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Футбол

Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

Нева Спорт 04:38
Политика

Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
RT на русском вчера в 20:56
Футбол

Чугайнов считает, что российский футбол деградирует

Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Sport.ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена Армена Джигарханяна решила вернуться к нему из США

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова решила вернуться к нему, отказавшись от жизни в Америке.
Bimru.ru 05:24
Происшествия

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Интерфакс 03:46
Политика

Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
РБК 04:55
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Актуальные Новости вчера в 01:13
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