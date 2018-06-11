Происшествия
ИзвестияВ Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь. По словам матери ребенка, за дочкой ухаживала ее знакомая.
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Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Происшествия
В Крыму погиб один человек при столкновении четырех машин на трассе
Три человека пострадали, один погиб в результате столкновения четырех автомобилей на трассе "Таврида" в Крыму.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Наука
Морских тупиков впервые застали за использованием орудий
В одном случае тупик использовал палочку, чтобы дотянуться до перьев на своей спине.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Политика
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Политика
СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Армия и оружие
Военные США отказались бомбить культурные объекты в Иране
США не будут бомбить культурные объекты в Иране, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Футбол
Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»
Политика
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Армена Джигарханяна решила вернуться к нему из США
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова решила вернуться к нему, отказавшись от жизни в Америке.
Происшествия
У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Политика
Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео
Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.